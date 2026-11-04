Ausblick: CombinedX Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CombinedX Registered stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,191 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,05 Prozent verringert. Damals waren 0,210 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll CombinedX Registered mit einem Umsatz von insgesamt 163,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 18,50 Prozent verringert.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,38 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,99 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 826,9 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 947,7 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net