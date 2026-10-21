Columbia Banking System Aktie 768354 / US1972361026
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Columbia Banking System zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Columbia Banking System stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,768 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 92,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,400 USD erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 15,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 687,7 Millionen USD gegenüber 816,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,03 USD im Vergleich zu 2,30 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 2,74 Milliarden USD, gegenüber 3,22 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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