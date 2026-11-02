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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Coloplast A-S (B) präsentiert Quartalsergebnisse
Coloplast A-S (B) wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,91 DKK je Aktie gegenüber 3,88 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Coloplast A-S (B) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 7,40 Milliarden DKK im Vergleich zu 6,96 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 25,45 DKK je Aktie, gegenüber 16,13 DKK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 28,88 Milliarden DKK. Im Fiskaljahr zuvor waren 27,87 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Coloplast A-S (B)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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