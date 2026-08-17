Ausblick: Coloplast A-S (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coloplast A-S (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 6,08 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Coloplast A-S (B) einen Gewinn von 3,57 DKK je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Coloplast A-S (B) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,26 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 4,34 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 24,88 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 16,13 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 28,79 Milliarden DKK, gegenüber 27,87 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch