Ausblick: Colony Credit Real Estate mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Colony Credit Real Estate präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

7 Analysten schätzen, dass Colony Credit Real Estate für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,133 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 83,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Colony Credit Real Estate einen Umsatz von 84,1 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,541 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,260 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 335,8 Millionen USD, gegenüber 331,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch