Ausblick: Colony Bankcorp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Colony Bankcorp veröffentlicht am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,480 USD. Dies würde einem Zuwachs von 26,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Colony Bankcorp 0,380 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Colony Bankcorp nach der Prognose von 1 Analyst 40,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,59 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 169,5 Millionen USD, gegenüber 190,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch