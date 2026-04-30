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Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039

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Bilanzausblick 30.04.2026 17:06:00

Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wie Colgate-Palmolive mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Colgate-Palmolive
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Colgate-Palmolive veröffentlicht am 01.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,943 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Colgate-Palmolive noch ein Gewinn pro Aktie von 0,850 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,22 Milliarden USD - ein Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Colgate-Palmolive 4,91 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,82 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,63 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,30 Milliarden USD, gegenüber 20,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren abgeworfen

Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

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