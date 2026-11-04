Ausblick: Colfax stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Colfax veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,767 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -9,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 557,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 548,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,63 USD, gegenüber -20,750 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 2,34 Milliarden USD im Vergleich zu 2,25 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net