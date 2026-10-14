Cohen & Steers Aktie 1829623 / US19247A1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Cohen Steers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cohen Steers wird am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,895 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,810 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 11,17 Prozent auf 157,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,97 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 616,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 571,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cohen & Steers Inc.
|
14.10.26
|Ausblick: Cohen Steers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Cohen Steers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Ausblick: Cohen Steers präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Cohen & Steers Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen tiefrot
An den Märkten in Asien geht es am Donnerstag tief abwärts.