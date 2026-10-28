Ausblick: Cognizant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cognizant gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 23 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cognizant noch ein Gewinn pro Aktie von 0,560 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,64 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,42 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,76 USD, gegenüber 4,56 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 26 Analysten auf durchschnittlich 22,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,11 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch