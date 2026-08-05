Cogent Communications Holdings Aktie 1886547 / US19239V3024
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cogent Communications stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cogent Communications äussert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,004 USD gegenüber -1,210 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cogent Communications in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 239,6 Millionen USD im Vergleich zu 246,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,663 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 962,9 Millionen USD, gegenüber 975,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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