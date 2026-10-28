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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: CNX Resources präsentiert Quartalsergebnisse
CNX Resources stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,591 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 475,3 Millionen USD – ein Plus von 5,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CNX Resources 452,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 USD, gegenüber 3,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,20 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,14 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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