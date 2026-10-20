CME Grou a Aktie 3262089 / US12572Q1058
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: CME Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CME Group A wird am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden.
CME Group A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,71 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,32 USD im Vergleich zu 11,16 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 7,05 Milliarden USD, gegenüber 6,52 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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