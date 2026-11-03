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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Clover Health Investments A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Clover Health Investments A veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,005 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 740,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 49,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,055 USD im Vergleich zu -0,170 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 2,95 Milliarden USD, gegenüber 1,92 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Clover Health Investments Corp Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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