Ausblick: Cloudflare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cloudflare wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 28 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,342 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cloudflare ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cloudflare in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 737,2 Millionen USD im Vergleich zu 562,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,290 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,87 Milliarden USD, gegenüber 2,17 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net