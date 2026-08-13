Cloudastructur a Aktie 159066895 / US18912E3062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cloudastructure A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Cloudastructure A wird am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2,850 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,430 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 44,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -10,800 USD, gegenüber -13,080 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 8,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cloudastructure Inc Registered Shs -A-
|
13.08.26
|Ausblick: Cloudastructure A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cloudastructure Inc Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.