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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Clorox zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Clorox wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
15 Analysten schätzen, dass Clorox für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 31,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,88 Milliarden USD gegenüber 1,43 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,69 USD im Vergleich zu 4,81 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 7,63 Milliarden USD, gegenüber 6,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Clorox
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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