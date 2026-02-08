Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’453 13.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kurspotenzial bei BYD-Aktie: Analysten setzen auf diese Schlüssel­sparte
Tesla treibt Dojo 3 voran: Neue Rolle im Konzern
Der richtige Zeitpunkt zum Ein- und Ausstieg am Aktienmarkt - Gutes Timing ist gefragt
Krypto-Märkte trotz Blutbad vor neuem Boom? Analysten sehen 2026 starke Mittelzuflüsse bei Bitcoin, Ethereum & Co.
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Suche...
eToro entdecken

Cleveland-Cliffs Aktie 37909707 / US1858991011

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Cleveland-Cliffs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cleveland-Cliffs
11.30 CHF 4.08%
Kaufen Verkaufen

Cleveland-Cliffs stellt am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,621 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,920 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cleveland-Cliffs in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 4,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,497 USD je Aktie, gegenüber -1,570 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 18,88 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 19,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch