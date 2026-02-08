Ausblick: Cleveland-Cliffs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cleveland-Cliffs stellt am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,621 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,920 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cleveland-Cliffs in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 4,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,497 USD je Aktie, gegenüber -1,570 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 18,88 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 19,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch