Clemondo Group AB Registered Shs Aktie 140724087 / SE0023468400
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Clemondo Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Clemondo Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,000 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Clemondo Group Registered nach der Prognose von 1 Analyst 78,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,100 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 0,400 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 314,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 291,2 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Clemondo Group AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Clemondo Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.26
|Erste Schätzungen: Clemondo Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: Clemondo Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Erste Schätzungen: Clemondo Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Clemondo Group Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Clemondo Group AB Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich am Dienstag schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.