Ausblick: Clemondo Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Clemondo Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,000 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Clemondo Group Registered nach der Prognose von 1 Analyst 78,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,100 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 0,400 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 314,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 291,2 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.ch