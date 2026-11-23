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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: CleanSpark informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
CleanSpark wird am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,346 USD. Dies würde einen Verlust von 3360,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem CleanSpark -0,010 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CleanSpark in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 130,3 Millionen USD im Vergleich zu 223,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,078 USD, gegenüber 1,12 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 585,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 766,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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