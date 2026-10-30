Ausblick: Clean Science and Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Clean Science and Technology lädt am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,98 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,56 Prozent erhöht. Damals waren 5,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,84 Milliarden INR – ein Plus von 16,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clean Science and Technology 2,45 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 26,52 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 21,61 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,66 Milliarden INR, gegenüber 9,44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net