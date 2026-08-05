Clean Energy Fuels Aktie 2697446 / US1844991018
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Clean Energy Fuels vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Clean Energy Fuels wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,011 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 87,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,090 USD je Aktie erzielt worden waren.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 103,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 111,3 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,007 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,010 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 459,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 426,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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