Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’316 -0.1%  SPI 20’123 -0.1%  Dow 52’755 0.0%  DAX 25’841 -0.5%  Euro 0.9434 0.3%  EStoxx50 6’355 -0.2%  Gold 4’340 0.2%  Bitcoin 62’501 -0.7%  Dollar 0.8145 0.4%  Öl 94.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Natixis prognostiziert Goldpreis bei 5'000 US-Dollar bis Jahresende 2026
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Roche-Aktie legt zu: Pharmariese setzt auf chinesischen Wirkstoffkandidaten Simcere - Koop mit Treeline
Uber-Aktie klettert: Grossangelegter Stellenabbau - Schritt für Wachstumspläne
Suche...

Clas Ohlson A b Aktie 827293 / SE0000584948

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2026 07:01:06

Ausblick: Clas Ohlson A B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Clas Ohlson A b
40.12 EUR -2.15%
Kaufen Verkaufen

Clas Ohlson A B öffnet am 03.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,46 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 36,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,27 SEK erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Clas Ohlson A B in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,28 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,81 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 22,12 SEK, gegenüber 18,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 14,01 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,51 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Clas Ohlson ABshs -B-

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten