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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Clarivate Analytics legt Quartalsergebnis vor
Clarivate Analytics wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
8 Analysten schätzen, dass Clarivate Analytics für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,177 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 566,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 9,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 623,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,736 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,300 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,30 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,46 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Clarivate Analytics PLC Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Clarivate Analytics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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19.10.26
|Erste Schätzungen: Clarivate Analytics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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28.07.26
|Ausblick: Clarivate Analytics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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14.07.26
|Erste Schätzungen: Clarivate Analytics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Clarivate Analytics PLC Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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