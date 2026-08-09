Ausblick: CKD stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CKD wird am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 64,97 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 37,09 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 23,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 44,81 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 36,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 282,27 JPY, gegenüber 203,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 187,25 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 157,89 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch