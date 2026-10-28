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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Civeo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Civeo wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,274 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,09 Prozent auf 174,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Civeo noch 170,5 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,276 USD, gegenüber -1,590 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 693,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 638,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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