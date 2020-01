Ausblick: Citizens Financial Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Citizens Financial Group wird sich am 17.01.2020 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2019 beendeten Quartals äussern.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,954 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,63 Prozent auf 1,62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Citizens Financial Group noch 1,60 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,79 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,52 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 6,48 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 6,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

