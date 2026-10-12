Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Vor Quartalsbilanz
|
12.10.2026 07:01:06
Ausblick: Citigroup stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Das prognostizieren Experten für die Citigroup-Bilanz.
Citigroup präsentiert in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,65 USD aus. Im letzten Jahr hatte Citigroup einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Minus von 45,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 23,72 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,88 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,19 USD im Vergleich zu 6,99 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 95,97 Milliarden USD, gegenüber 169,16 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Citigroup Inc.
Analysen zu Citigroup Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Handelswoche voraus: SMI höher erwartet -- DAX vor freundlichem Wochenstart -- Wenig Bewegung an Asiens Börsen
Am heimischen Aktienmarkt zeichnen sich für den Wochenstart Gewinne ab. Auch am deutschen Aktienmarkt sind vorbörslich Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wagen sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.