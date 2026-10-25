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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: CITIC Securities informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
CITIC Securities lädt am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,736 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,640 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll CITIC Securities 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 23,46 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CITIC Securities 26,39 Milliarden CNY umsetzen können.
20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,64 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,96 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 94,29 Milliarden CNY, gegenüber 131,16 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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