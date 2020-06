Ausblick: Cineplex präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cineplex präsentiert in der am 29.06.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2020 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,430 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,120 CAD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 14,46 Prozent auf 312,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 364,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,882 CAD im Vergleich zu 0,580 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 846,5 Millionen CAD, gegenüber 1,67 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

