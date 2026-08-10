Cineplex Aktie 12166041 / CA1724541000
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cineplex öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cineplex wird am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,206 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cineplex ein EPS von -0,030 CAD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 378,7 Millionen CAD gegenüber 361,8 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,355 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,580 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,42 Milliarden CAD, gegenüber 1,28 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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