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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Cincinnati Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Cincinnati Financial öffnet am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,05 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,11 USD erwirtschaftet worden.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,64 Milliarden USD gegenüber 3,73 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,14 Prozent.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 15,17 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,57 Milliarden USD, gegenüber 12,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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