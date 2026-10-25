Ausblick: Cincinnati Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cincinnati Financial öffnet am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,05 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,11 USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,64 Milliarden USD gegenüber 3,73 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,14 Prozent.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 15,17 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,57 Milliarden USD, gegenüber 12,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch