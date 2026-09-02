CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
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02.09.2026 07:01:06
Ausblick: CIENA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
CIENA wird am 03.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,73 USD aus. Im letzten Jahr hatte CIENA einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll CIENA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 34,27 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,55 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,850 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,34 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,77 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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