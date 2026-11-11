Ausblick: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,053 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,74 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 10,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,233 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,35 Milliarden USD, gegenüber 7,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net