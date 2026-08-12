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Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG Aktie 3199566 / US2044098828

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG
2.87 USD -2.38%
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Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,047 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 32,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,070 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,81 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Milliarden USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,233 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,11 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,65 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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