Ausblick: Church Dwight stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Church Dwight wird am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,900 USD. Dies würde einem Zuwachs von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Church Dwight 0,750 USD je Aktie vermeldete.

14 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,58 Milliarden USD gegenüber 1,59 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,40 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,02 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,24 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,20 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net