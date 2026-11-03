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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Chunghwa Telecom gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Chunghwa Telecom lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chunghwa Telecom die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,412 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,410 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,91 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,62 USD im Vergleich zu 1,60 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,81 Milliarden USD, gegenüber 7,58 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Chunghwa Telecom Co Ltd (spons. ADRs)
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07:01
|Ausblick: Chunghwa Telecom gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Chunghwa Telecom zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: Chunghwa Telecom gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Chunghwa Telecom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Chunghwa Telecom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Chunghwa Telecom Co Ltd (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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