Chubb Aktie 4432874 / CH0044328745
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Chubb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Chubb öffnet am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 6,79 USD aus. Im letzten Jahr hatte Chubb einen Gewinn von 6,99 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Chubb nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 15,71 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,28 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 28,13 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 25,68 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,99 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 59,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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