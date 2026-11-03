Ausblick: ChromaDex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ChromaDex wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,003 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,03 Prozent auf 31,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,103 USD je Aktie, gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 127,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 129,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net