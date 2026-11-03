Ausblick: Chord Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chord Energy wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,68 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Chord Energy 2,26 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Chord Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 24,98 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 23,07 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,740 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 7,39 Milliarden USD, gegenüber 4,88 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net