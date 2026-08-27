Chongqing Rural Commercial Bank Aktie 49986113 / CNE100003NZ9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Chongqing Rural Commercial Bank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Chongqing Rural Commercial Bank öffnet am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,365 CNY gegenüber 0,350 CNY im Vorjahresquartal.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 8,06 Milliarden CNY gegenüber 13,18 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 38,83 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,14 CNY, gegenüber 1,05 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 30,71 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 51,10 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Chongqing Rural Commercial Bank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.08.26
|Erste Schätzungen: Chongqing Rural Commercial Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.