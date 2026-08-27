Chongqing Rural Commercial Bank Aktie 12091090 / CNE100000X44
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Chongqing Rural Commercial Bank informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Chongqing Rural Commercial Bank wird am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,365 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,380 HKD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 8,06 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 14,22 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,14 CNY, gegenüber 1,14 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 30,71 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 55,42 Milliarden HKD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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