Ausblick: ChipMOS TECHNOLOGIES verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ChipMOS TECHNOLOGIES wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass ChipMOS TECHNOLOGIES für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,639 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 237,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 963,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 768,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch