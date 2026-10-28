Ausblick: China Vanke veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

China Vanke wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass China Vanke für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,435 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,470 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll China Vanke in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 56,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 26,29 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 59,80 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,817 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -8,070 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 207,80 Milliarden HKD, gegenüber 255,48 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch