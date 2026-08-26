Ausblick: China Vanke präsentiert Quartalsergebnisse

China Vanke wird am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,209 HKD gegenüber -0,520 HKD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 60,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 29,00 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73,65 Milliarden HKD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,817 HKD, gegenüber -8,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 199,96 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 255,48 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch