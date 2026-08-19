China Tourism Group Duty Free Corporation Aktie 121083620 / CNE100004YZ4
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: China Tourism Group Duty Free stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China Tourism Group Duty Free präsentiert am 20.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,551 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 57,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,350 HKD je Aktie erzielt worden waren.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,02 Prozent auf 13,42 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,31 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,70 HKD im Vergleich zu 1,88 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 64,36 Milliarden HKD, gegenüber 58,22 Milliarden HKD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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