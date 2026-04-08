China Railway Tielong Container Logistics Aktie 887525 / CNE000000VW6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.04.2026 07:01:06
Ausblick: China Railway Tielong Container Logistics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
China Railway Tielong Container Logistics wird am 09.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,050 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China Railway Tielong Container Logistics -0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 2,05 Milliarden CNY – ein Minus von 29,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Railway Tielong Container Logistics 2,89 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,451 CNY je Aktie, gegenüber 0,290 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 10,26 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 13,00 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd (A)
Analysen zu China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd (A)
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg im Fokus: SMI und DAX letztlich in Rot -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Asiens Börsen schliessen ohne grosse Ausschläge
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex bewegten sich am Dienstag in der Verlustzone. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. An den Börsen in Fernost dominierte am Dienstag Zurückhaltung.