Ausblick: China Petroleum Chemical (Sinopec) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Petroleum Chemical (Sinopec) wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst ewartet einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,070 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,070 HKD ebenfalls auf diesem Niveau.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 766,19 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 755,71 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,350 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,290 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 2.941,58 Milliarden CNY, gegenüber 2.720,04 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch