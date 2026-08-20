China Petroleum & Chemical Aktie 1139938 / CNE1000002Q2
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20.08.2026 07:01:06
Ausblick: China Petroleum Chemical (Sinopec) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
China Petroleum Chemical (Sinopec) lässt sich am 21.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird China Petroleum Chemical (Sinopec) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,080 CNY je Aktie gegenüber 0,090 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 749,50 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 712,73 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,342 CNY im Vergleich zu 0,290 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 3.012,70 Milliarden CNY, gegenüber 2.720,04 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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