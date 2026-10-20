China Mobile Aktie 1099448 / HK0941009539
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: China Mobile (Hong Kong) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
China Mobile (Hong Kong) präsentiert am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,30 CNY aus. Im letzten Jahr hatte China Mobile (Hong Kong) einen Gewinn von 1,57 HKD je Aktie eingefahren.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 246,34 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 274,16 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,10 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,88 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.045,09 Milliarden CNY, gegenüber 1.138,95 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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